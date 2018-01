Duża zmiana w polskiej policji. Nowa "usługa" drogówki. Ma ułatwić życie

Dostałeś mandat? Nie zdziw się, jeśli policja zaproponuje ci płatność kartą, jak w sklepie.

Zmiana w sposobie opłacania mandatów to efekt programu upowszechniania płatności

bezgotówkowych, który trwa w administracji publicznej w całym kraju. Wyposażania radiowozów w terminale POS pilnują Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Kartą za mandaty wystawione przez policję

Płatności bezgotówkowe w radiowozach będą możliwe dzięki nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która została uchwalona we wrześniu ubiegłego roku. Od lutego 2018 roku każda osoba, która otrzyma mandat karny, będzie mogła zadecydować o uiszczeniu opłaty kartą płatniczą lub aplikacją BLIK, służącą do płatności smartfonem.

Policjanci podkreślają, że to znaczne ułatwienie dla obywateli oraz cudzoziemców, którzy bardzo często nie posiadają polskiej waluty. - Zdarzały się sytuacje, że policjanci z obcokrajowcami jechali do bankomatu lub na pocztę po gotówkę, aby uiścić grzywnę, co było kłopotliwe i czasochłonne - wyjaśnił Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Do tej pory mandaty mogły być wystawiane w formie gotówkowej, kredytowanej oraz zaocznej. Mandat gotówkowy był przeznaczony jedynie dla obywateli innych krajów, a pozostałe rodzaje wiązały się z koniecznością opłaty na poczcie.

Policyjne terminale płatnicze będzie obsługiwać Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService.