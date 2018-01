To nie koniec wichur. W Polsce będzie silnie wiało, nawet ponad 100 km/h na południu [POGODA]

Pogoda w piątek będzie śnieżna i wietrzna - zapowiada portal Pogodynka.pl. Mogą wystąpić opady zawieje śnieżne, a na południowym zachodzie deszcz ze śniegiem. Dziś prędkość wiatru może wynieść do 65 kilometrów na godzinę w centrum kraju, na południowym wschodzie do 80 kilometrów na godzinę, a w Karpatach nawet do 110 kilometrów na godzinę. Według IMGW sytuacja ma uspokoić się w godzinach popołudniowych.

Temperatura będzie wynosić w kraju od 0 do ok. 5 stopni Celsjusza.

Silnego wiatru nie powinniśmy spodziewać się za to w sobotę. Jak zapowiada IMGW, będzie słaby i umiarkowany, wystąpią też słabe przelotne opady śniegu.

Pogoda. Orkan Fryderyka w Polsce

Ponad 700 interwencji straży pożarnej w związku z silnym wiatrem i opadami śniegu spowodowanymi przez orkan Fryderyka. Wezwania dotyczyły głównie setek powalonych przez wichurę i przywalonych pod ciężarem śniegu drzew. Dwie osoby zostały lekko ranne po tym, jak silny wiatr zepchnął do rowu autobus w województwie wielkopolskim.

Premier Mateusz Morawiecki zwołał w związku z orkanem poranną naradę szefów służb.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak poinformował Informacyjną Agencję Radiową, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, śląskim oraz lubuskim. Silna wichura uszkodziła 65 budynków, w tym 45 budynków mieszkalnych. W Stroniu Śląskim wiatr zerwał dach z budynku wielorodzinnego - dodał rzecznik straży pożarnej. Ruch pociągów mimo wcześniejszych utrudnień odbywa się już bez przeszkód.

Trwa usuwanie skutków nawałnic. Do tej pory w akcjach wzięło udział 3 800 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej - poinformował Frątczak.

W niektórych regionach występują problemy z dostawą prądu. M.in. w województwie łódzkim bez prądu nad ranem było ponad 5 tys. gospodarstw, a woj. śląskim - ok. 6 tys.