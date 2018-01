Mieszkaniec Dobrzenia skazany za podanie numeru ministra. "Represje jak rasowy recydywista"

Na przełomie 2016 i 2017 roku odbył się protest głodowy w Dobrzeniu Wielkim. Głodówka dotyczyła odebrania gminie terenów przemysłowych przez rząd i powiększenia Opola o 12 sołectw z czterech podopolskich gmin. Protest został przerwany w chwili, w której szef MSWiA zaprosił jego uczestników do rozmów.

Jeszcze przed rozpoczęciem protestu część zaangażowanych osób przeprowadziło blokadę opolskiego biura Patryka Jakiego. Policja przesłuchała je w sprawie "zakłócenia miru domowego". Próbowano dotrzeć do Jakiego, bo był on ojcem projektu powiększenia Opola, miał tę sprawę prowadzić na szczeblu rządowym. "(...) Od rozpoczęcia protestu głodowego zamilkł. Kiedy władze Opola pełne hipokryzji wyrażały zrozumienie i współczucie, Jaki raczej stronił od komentarzy" - pisał Michał Pytlik w swojej relacji po proteście.

Uporczywe nękanie Patryka Jakiego

Od tego czasu minął rok, ale dla mieszkańców Dobrzenia sprawa nadal żyje. Wiceminister sprawiedliwości złożył doniesienie w związku z wpisem na Facebooku, w którym Roman Kołbuc, jeden z głodujących, informował o protestacyjnej blokadzie obwodnicy. Dobrzanin apelował, by zażalenia i pretensje kierować do Patryka Jakiego, prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i wojewody opolskiego Adriana Czubaka. We wpisie podano numery telefonów wszystkich trzech.

Jaki złożył zawiadomienie, a prokuratura dopatrzyła się we wpisie złamania art. 255 kodeksu karnego, czyli publicznego nawoływania do popełnienia występku, polegającego na uporczywym nękaniu Patryka Jakiego, poprzez dzwonienie na jego prywatny telefon. Prezydent Opola w toku śledztwa poinformował, że udostępniony numer do niego jest służbowy, a wojewoda nie czuł się pokrzywdzony.

Ogólnodostępny numer telefonu

Rozmawialiśmy z panem Romanem o trwającym procesie karnym. Po oskarżeniu przez prokuraturę, sąd - według niemal standardowej procedury - wydał wyrok nakazowy, uznał Kołbuca winnym i wymierzył karę grzywny w wysokości około 3000 zł. Obrona odwołała się od wyroku i wniosła o umorzenie sprawy. Adwokat wyjaśniał, że numer jest ogólnodostępny - to fakt, można go wyszukać i z całą pewnością w sieci umieścił go sam wiceminister. Co więcej, przed laty nawet zachęcał do korzystania. Obrona podnosiła również, że sprawując publiczne stanowisko, Jaki powinien liczyć się z krytyką społeczną.

Oskarżyciele są jednak zdania, że to nieważne, czy numer był dostępny w sieci, bowiem nikt wcześniej nie wpadł na pomysł, żeby wykorzystać go w celu nawoływania do popełnienia występku. Patryk Jaki uważa, że jego telefon był dostępny, ale wiele lat temu, kiedy był opolskim radnym. Z aktu oskarżenia wynika, że wiceminister chciałby zapobiec dalszemu "kolportowaniu" jego numeru.

"Represje jak rasowy recydywista"

Ocenę mojego postępowania pozostawiam Wam, z wyznaniem, że dziś pewnie bym już w ten sposób nie postąpił, jednak twierdzę, że represji doznanych w wyniku tej sytuacji nie powstydziłby się niejeden rasowy recydywista. Poranne naloty tajniaków, nakazy rewizji, zabezpieczanie dowodów, doprowadzenia i przesłuchania w kajdankach, stres i poczucie zagrożenia w rodzinie i wśród znajomych… Dość powiedzieć, że gdy wieść się rozeszła jeden z przyjaciół usunął z komputera dosłownie wszystko, łącznie ze zdjęciami rodzinnymi z ostatnich 10 lat, wszyscy wysprzątali biurka, komputery, telefony. I to z czego? Z memów, screenów, tekstów o obronie gminy! Tak wielkie oczy ma strach! Ale o to przecież chodziło…

- relacjonuje Kołbuc. Policja do domu oskarżonego przyszła tuż po 7:00 rano i zażądała wydania telefonu i komputera, a gdyby nie chciał tego zrobić - mieli dokonać przeszukania. Prawnicy są zdania, że okoliczności wskazują na "pozamerytoryczny charakter postępowania, mającego cel jedynie represyjny, obliczony na wywołanie efektu 'mrożącego'”.

"Dziś Romek, jutro ty"

W ostrzejszych słowach proces opisuje Michał Pytlik. "Czy Wy też uwierzyliście w chłopaka spod bloku, który walczy z układem i rozumie zwykłego człowieka? Niedoczekanie" - napisał o Jakim.

"Jaki nękał szarych obywateli wiele razy. Przez niego dostawaliśmy mandaty i targaliśmy się po komisariatach tuż przed świętami. Publicznie kłamał. Prawdziwym przewinieniem Romka nie jest bowiem post na Facebooku, tylko niezgoda na pomysły wiceministra. Dziś jest to Romek. Jutro to możesz być Ty" - uważa polityk. Prosi, by pamiętać o tym, gdy Jaki będzie wrażał swoje oburzenie w mediach.

Jaki chce "warunkowego umorzenia sprawy"

Do wiceministra Jakiego przesłaliśmy pytania, o to, czego domaga się od oskarżonego i jak odnosi się do zarzutów o "nękanie" i "represyjny charakter postępowania". Pytania wysłaliśmy w południe 18 stycznia. Jak dotąd nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Wiceminister zareagował jednak na artykuł w "Nowej Trybunie Opolskiej" i przesłał do redakcji oświadczenie. Stwierdza w nim, że po upublicznieniu numeru otrzymywał dziesiątki telefonów z pogróżkami, a wpis mieszkańca Dobrzenia miał "nakierować na niego złe emocje ludzi, którzy się z nim nie zgadzają". "Można się z mną nie zgadzać. Ludzie z Dobrzenia mają takie prawo. Jednak wolałbym, aby odbywało się to w ramach debaty publicznej, a nie gróźb karalnych. Ponieważ jedyny 'grzech', który wg, nich popełniłem to powiększyłem Opole wzmacniając budżet miasta i siłę regionu" - napisał.

Pomimo szykan, które mnie spotkały nie uważam, by konieczne było ściganie Pana Romana Kołbuca. Celem mojego zawiadomienia było wyłącznie skasowanie mojego numeru telefonu ze wspomnianego wpisu na portalu społecznościowym. Skieruję do prokuratury pismo, w którym oświadczę, że będę popierał wniosek pełnomocników oskarżonego o warunkowe umorzenie sprawy

- podsumowuje Jaki. O tym, czy umorzyć sprawę Kołbuca, sąd ma zdecydować 26 stycznia. Jeśli tak się nie stanie - proces rozpocznie się od nowa.

Aktualizacja: Po publikacji materiału otrzymaliśmy mail z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ekspert z Departamentu Prawa Administracyjnego podał, że tekst zawiera nieprawdziwą informację jakoby minister chciał ścigać obywatela.

"Prokuratura działała w tej sprawie z urzędu. Minister Jaki w kontaktach z organami ścigania wnosił wyłącznie o usunięcie jego nr. telefonu z kontrowersyjnego wpisu. Nie mógł więc także w opisywanej sprawie zmienić zdania, ponieważ nie domagał się ukarania autora wpisu" - poinformowano.