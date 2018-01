Ferie 2018: od poniedziałku kolejna tura ferii zimowych. Jaka będzie pogoda?

Część uczniów spędzi zimowe ferie w górach, gdzie bez problemu będzie można znaleźć czynne stoki narciarskie. Pogoda w górach dopisuje i raczej nic nie wskazuje na to, by miała się pogorszyć. Co z uczniami, którzy spędzą ferie w domach?

Pogoda: aktualna prognoza na ferie

Od poniedziałku 22 stycznia ferie rozpoczną uczniowie z warmińsko-mazurskiego. Tego dnia w stolicy regionu zapowiadana jest temperatura maksymalna do -4 stopni Celsjusza i przejściowymi zachmurzeniami. Śnieg ma spaść we wtorek, choć z powodu dodatnich temperatur nie utrzyma się zbyt długo. Końcówka następnego tygodnia bez opadów, a termometry mogą pokazać nawet 6 stopni Celsjusza.

W województwie podlaskim ferie rozpoczną się z podobną pogodą jak w województwie warmińsko-mazurskim. W poniedziałek prognozowane są przejściowe zachmurzenia z temperaturą do -4 stopni Celsjusza. We wtorek 23 stycznia uczniowie mający przerwę od zajęć mogą spodziewać się lekkich opadów śniegu, które mogą utrzymać się aż do czwartku. Tego dnia czeka na nich duża dawka słońca i temperatura do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda na ferie w górach

W poniedziałek rozpocznie się pierwszy tydzień ferii zimowych dla uczniów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz ostatni siedem dni wolnych od zajęć dla uczniów z zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i mazowieckiego. Niektórzy z nich wypoczywają w górach, gdzie panują stosunkowo dobre warunki.

W rejonie Karkonoszy w poniedziałek temperatury wskażą od -6 w okolicach Szklarskiej Poręby do -4 w Karpaczu. W Sudetach poprószy śnieg, dlatego nie trzeba obawiać się o nieczynne wyciągi narciarskie. Biały puch na trasach zjazdowych znajdą także uczniowie spędzający ferie w Tatrach. Tam zgodnie z prognozami temperatura wyniesie od -3 do -5 stopni Celsjusza na początku tygodnia, by z dnia na dzień nieco się ocieplać. Meteorolodzy zapowiadają w okolicach Zakopanego obfite opady śniegu, sięgające nawet 20 cm na dobę.