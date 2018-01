Uwaga! Orkan Friederike zbliża się do Polski. Mocny wiatr, silne opady śniegu i lodowa burza

Orkan Friederike zaskoczył już mieszkańców Holandii, Belgii, Luksemburgu oraz Niemiec, gdzie wyrządził spore szkody. Wiatr wiał tam z prędkością 120 kilometrów na godzinę, przez co konieczne było odwołanie ok. 220 lotów na niemieckich lotniskach.

Orkan Friederike ma dotrzeć do zachodniej Polski po południu i w szybkim czasie objąć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Friederike przyniesie ze sobą silny wiatr, który zgodnie z prognozami ma osiągać w porywach 100 km/h. Najmocniej ma zawiać wieczorem oraz przed północą.

Niewykluczone są przerwy w dostawach prądu, zwłaszcza na terenach dotkniętych najsilniejszym działaniem orkanu. Zgodnie z prognozami, poza silnymi podmuchami wiatru, spodziewane są zamiecie śnieżne, intensywne opady deszczu, a nawet zjawisko lodowej burzy.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Jak można przeczytać, "ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenia życia".

Ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z nadchodzącym orkanem Friederike obowiązuje dla województwa łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Mieszkańcy tych regionów powinni być przygotowani na nagłą zmianę pogody, a także gwałtowne i intensywne opady śniegu oraz bardzo silny wiatr.