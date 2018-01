Zostawiła córeczkę bez opieki i poszła na zakupy. Gdy wróciła 8-miesięczne dziecko już nie żyło

topiramax godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Równie prawdopodobne jest, że dziecko mogłoby umrzeć podczas jazdy samochodem i matka by się nie zorientowala. Słuchałem mędrkującego w tv lekarza w tej sprawie, że dziecka nie wolno pozostawiać samego absolutnie.... Pan doktor jest oderwany od rzeczywistości. Czy w domu matka nie odchodzi od łóżeczka ani na chwilę? Do drugiego dziecka choćby , do kuchni, do toalety? To się może zdarzyć i co? Wyrodna matka?