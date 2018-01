Przyszli na pogrzeb 80-latka w Legnicy, w trumnie zobaczyli o wiele starszego człowieka

nchyb 7 godzin temu Oceniono 6 razy 6

Córka zmarłego tydzień temu 80-latka z wielką swadą i werwą dziś w audycji radiowej opowiadała o przeżyciach z cmentarza. Na zrozpaczoną i pogrążoną w żałobie głosowo nie brzmiała.

Za to podano info o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o zbezczeszczeniu zwłok. Bardziej to moim zdaniem brzmiało nie jak żal z powodu tej dramatycznej pomyłki, ale jakradość z ewentualnego odszkodowania...