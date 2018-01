"To skandal". Jaki komentuje pobicie Pieczyńskiego i zapowiada nadzór MS nad sprawą

apm1947 9 godzin temu Oceniono 20 razy 16

Vice minister od kamienic uwielbia lansować się a to przy pomocy chorego dziecka, a to przy pomocy pobitego aktora. Kiedy pisowskie mutanty czyli narodowcy i antysemici bili kontr demonstrantów ,to ten hipokryta siedział cicho. Zapomniał,że to jego ugrupowanie wylansowało antygejowska nienawiść i podzieliło Polaków na lepszy i gorszy sort.