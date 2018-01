"Jak długo tak leżał? - Z 5 minut". Relacja ratownika z wypadku. 63-letni mężczyzna zmarł

felucjan pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Teoretycznie każdy kierowca w Polsce potrafi udzielać pierwszej pomocy, bo to jest część kursu. Ilu instruktorów i egzaminatorów potrafi to zrobić poprawnie? Widać jak na dłoni jaką fikcją są u nas kursy i egzaminy. Byleby tylko kursant 5 razy podszedł do egzaminu i zostawił 'siano', w razie czego można go oblać na tym, że źle rękę trzyma na kierownicy i zbyt późno zmienił bieg, ale żeby sprawdzać umiejętności przydatne na drodze, to zapomnijcie.



Może po prostu do programu nauczania w szkole średniej należy włączyć 1 semestr ratownictwa medycznego? Młodzież jest odważniejsza i często mądrzejsza od nas starszych, więc może w tym nadzieja...