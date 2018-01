Jest nowy szef kontrwywiadu. Od lat związany ze służbami specjalnymi

O nominacji poinformowało na Twitterze ministerstwo obrony.

Maciej Materka przez dwa ostatnie lata kierował Departamentem Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od lat związany jest ze służbami specjalnymi. Pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W CBA zajmował się m.in. kontrolą przetwarzania danych osobowych.

Były szef kontrwywiadu Piotr Bączek podał się do dymisji po odwołaniu szefa MON Antoniego Macierewicza. Był jednym z najbliższych jego współpracowników. To on nadzorował postępowanie w sprawie odebrania certyfikatu dostępu do informacji tajnych generałowi z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosława Kraszewskiego. Sprawa ta stała się jedną z przyczyn konfliktu między Pałacem Prezydenckim a ministrem Antonim Macierewiczem.