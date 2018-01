Będzie kara dla myśliwych? Mieli grozić "kulką" mistrzowi świata w psich zaprzęgach

Informację podało radio TOK FM. Chodzi o sprawę Igora Tracza, mistrza świata w psich zaprzęgach, który ćwiczył z młodymi zawodnikami w lesie w Pomorskiem. Grupa w pewnym momencie spotkała myśliwych.

"Chcesz dostać kulkę?"

- Kazali nam się “zwijać”. Mówili, że prawo jest po ich stronie. Usłyszałem też pytanie, czy chcę dostać kulkę, kiedy wyjadę zza zakrętu. Pytanie zadano w obecności dzieci - powiedział TOK FM Tracz. - Nie zamierzam walczyć z myśliwymi, chodzi mi tylko o przepływ informacji, w jakich godzinach będzie polowanie. Użytkownicy lasu powinni mieć taką wiedzę. Przecież las jest wspólny. Ci ludzie wchodzą do lasu z bronią. My mamy psy i rowery. To co jest do cholery bardziej niebezpieczne? - dodał.

Konsekwencje dla myśliwych

Dzisiaj stacja podała, że Polski Związek Łowiecki zapowiedział przesłuchanie uczestników incydentów. PZŁ zapewnił, że jeśli zarzuty Tracza się potwierdzą, wobec myśliwych zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Grzywna za przeszkadzanie w polowaniu

Przypomnijmy, że nowe prawo, obowiązujące od stycznia tego roku pozwala nałożenie grzywny osobom utrudniającym polowanie. Nawet, jeśli myśliwi przebywają na prywatnym terenie.