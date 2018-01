W Polsce szczytuje sprzedaż viagry i jej zamienników. Padł rekord

art_102 6 godzin temu Oceniono 20 razy 18

Radziwiłł zniósł recepty na viagrę, mimo wielu skutków ubocznych jakie powoduje, za to wprowadził recepty na nieszkodliwe tabletki "dzień-po".

Że to wyjątkowe skur...yństwo, to każdy widzi, ale trzeba zrozumieć Radziwiłła, który pewnie wystrzelał się na ósemkę dzieci, i nie ma już mocy sprawczej, a pobrykać lubi, za to nie lubi się z tym problemem obnażać w aptece:)))))

...a kobiety, a co go one obchodzą.... Ciekawe czy do swoich pięciu córek i żony ma stosunek podobny?