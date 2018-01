Tragedia pod Gdańskiem. 8-latka wracała z mamą ze szkoły. Były na pasach, kiedy w wjechał w nie tir

ezo-mir godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Polacy chodząc pieszo giną bo mamy kiepską infrastrukturę (zarówno w miastach gdzie pieszych jest najwięcej, jak i przy wsiach i miasteczkach), a także radykalnie anty-piesze prawo.

O ile nie zaczniemy naśladować rozwiązań z państw w których pieszych w przeliczeniu na mieszkańca ginie 10x mniej (Holandia, Szwecja), czy 5x mniej (Niemcy, Francja, UK) to nic się nie zmieni.



Piesi giną wszędzie, zarówno poza przejściami, jak i na przejściach.

Na przejściach pieszy w Polsce jest słabo chroniony, równie słabo co w cywilizowanym świecie... poza przejściami.

Dodatkowo zielone światło dla pieszych wcale nie gwarantuje im bezpieczeństwa - normą jest przeciskanie się skręcających samochodów między pieszymi już na przejściu, albo skręty na warunkowej strzałce bez zatrzymania i z kierowcą bardziej uważającym na inne samochody (bo te mogą zrobić mu krzywdę) niż na pieszych.

Piesi giną też co roku na chodnikach, w sytuacjach gdy samochody wypadają z jezdni bo jechały za szybko, albo po tym jak jadąc szybko zderzają się i siłą pędu wlatują jeszcze na chodnik, a nawet w sytuacjach gdy samochody manewrują po chodniku szukając nielegalnych miejsc parkingowych.



Polskie państwo tutaj nie istnieje, policja nie zajmuje się bezpieczeństwem pieszych.

Wszyscy odpowiedzialni za ten stan rzeczy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności w sądach (być może nawet nie w polskich).