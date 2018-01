Poseł ujawnia: limuzyna Beaty Szydło w momencie wypadku nie miała ubezpieczenia AC

Poseł Platformy zwrócił się do BOR-u z pytaniem o to, czy limuzyna premier Szydło miała ubezpieczenie autocasco oraz jakie są szacowane koszty jej naprawy. Na to drugie pytanie nie uzyskał odpowiedzi. Biuro Ochrony Rządu wyjaśniło, że audi jest wciąż zabezpieczone przez prokuraturę i dopiero po jego zwrocie nastąpi ocena kosztów naprawy.

Jeśli zaś chodzi o pierwsze pytanie, to BOR potwierdziło, że rządowe audi A8L nie miało wykupionego ubezpieczenia AC. "Przypomnijmy-zakupione w grudniu 2016-rozbite po zaledwie 2 miesiącach użytkowania" - napisał Brejza.

AC za drogie dla BOR-u

To, że bardzo drogi samochód (taka limuzyna w wersji security kosztuje 2,5 mln zł) nie miał ubezpieczenia AC, może dziwić. Jednak jeszcze przed wypadkiem Szydło było wiadomo, że... to standardowa praktyka w BOR-rze.

W 2016 roku, po wypadku limuzyny z Andrzejem Dudą w środku "Super Express" poinformował, że ani samochód prezydenta, ani inne auta BOR nie mają ubezpieczenia AC. Powodem były koszty - wg "SE" ubezpieczenie jednej takiej limuzyny kosztowałoby 150-200 tys. zł rocznie.

Dopiero w marcu 2017 roku - już po wypadku Szydło i kilku innych kolizjach rządowych aut - wiceminister w MSWiA Jarosław Zieliński zapowiedział, że "sprawa (ubezpieczeń AC - red.) zostanie uregulowana" i przyznał, że "jest problem". Kilka miesięcy później objęcie floty polisą AC było "przedmiotem rozważań" kierownictwa BOR-u.

Wypadek Beaty Szydło

Do wypadku limuzyny z Beatą Szydło doszło 10 lutego w Oświęcimiu, gdy rządowa kolumna z pojazdem wiozącym ówczesną premier Beatę Szydło, wyprzedzała fiata seicento. Ranna została premier i dwaj funkcjonariusze BOR.

Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca fiata seicento - Sebastian K.

Śledztwo wciąż trwa. Niedawno informowaliśmy, że z opinii biegłych, którzy zrekonstruowali zdarzenie, wynika, że to kierowca seicento nie zachował ostrożności i spowodował wypadek.