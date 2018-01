Lekarz nie leczy "pacjentów z PiS?" Taka informacja miała się pojawić na drzwiach gabinetu

Zdjęcie z napisem pojawiło się na grupie "Jestem gorszego sortu!" wczoraj wieczorem. Wrzucił je sam Wojciech Wieczorek, lekarz NZOZ Panaceum w Rumi. "A co nie mogę" - napisał w komentarzu do zdjęcia.

Nie chce leczyć pacjentów z PiS Wojciech Wieczorek/Facebook

Próbowaliśmy się skontaktować z Wojciechem Wieczorkiem. Nie odpisał jednak na naszą wiadomość. Udało nam się za to dodzwonić do przychodni Panaceum w Rumi. Pracownica placówki zaprzeczyła, by taka kartka tam się pojawiła. - To nawet nie są nasze drzwi. Być może jakiś pacjent zobaczył ten napis w jego prywatnym gabinecie, który mieści się w Gdyni - mówi portalowi Gazeta.pl.

W mediach społecznościowych wrze

Post szybko rozszedł się w mediach społecznościowych. Udostępniło go ponad 2,5 tys. internautów. Większość osób krytykuje lekarza za łamanie Kodeksu Etyki Lekarskiej, ale pojawiają się także głosy pochlebne. "Popieram i gratuluję. Zobaczymy, czy wszyscy z przeciwników WOŚP będą konsekwentni w swoich wyborach. Czy tylko mocni w gębie i słabi w prawdziwej pomocy innym" - komentuje jedna z użytkowniczek Facebooka.

W odpowiedzi na jeden z komentarzy autor zdjęcia napisał, że to jego prywatny gabinet. "NFZ razem z PiS może pocałować mnie...." - dodał.

Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Jak donosi "Do Rzeczy", na polecenie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie lekarza wszczęto postępowanie dyscyplinarne.