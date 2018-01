Ferie 2018: Czy śniegu wystarczy dla wszystkich? Sprawdzamy aktualne warunki w górach

Pierwsza tura ferii potrwa do 28 stycznia. Od najbliższego poniedziałku ferie rozpoczną również uczniowie z warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Aktualnie w górach panuje stosunkowo dobre warunki pogodowe, dlatego amatorzy białego szaleństwa ściągają na południe kraju ze wszystkich stron Polski.

Ferie: pogoda w Sudetach i Beskidach

Piękna zimowa atmosfera panuje obecnie w Sudetach. W Karkonoszach od -3 do nawet -10 stopni Celsjusza. W przeważającej części regionu pada śnieg, dlatego w Karpaczu pokrywa śnieżna sięga nawet 70 cm. Podobnie jest w Janowie, gdzie temperatury pokazują -5 stopni, a śnieg utrzymuje się na poziomie nawet 80 cm. Nieco mniej białego puchu w bardziej oddalonych na północ pasmach, gdzie śnieg sięga 10-40 cm. W Szklarskiej Porębie -9 stopni Celsjusza, na trasach od 20 do 50 cm śniegu. W tym regionie mają wkrótce spaść solidne opady śniegu, które w czwartek mogą sięgnąć 12 cm w ciągu doby. Ogólne warunki zjazdowe w Karkonoszach są dobre.

Nieco dalej na wschód, w regionie Beskidów również biało. W Szczyrku od -2 do -6 stopni Celsjusza w wyższych pasmach, gdzie spadło nawet 100 cm śniegu. W Istebnej od 40 do 50 cm białego puchu, z kolei w okolicach Wisły do 35 cm. Temperatura wynosi dziś ok. -5 stopni Celsjusza i utrzyma się przez najbliższy tydzień. W Ustroniu, Bielsku-Białej również termometry zatrzymały się na -5 stopniach Celsjusza. Do końca tygodnia zarówno w Beskidzie Śląskim, jak i Żywiecki zapowiadane są łagodne opady śniegu. Temperatura ma się drastycznie obniżyć w przyszłym tygodni i wynieść nawet -10 stopni Celsjusza.

Ferie: pogoda w Tatrach i Bieszczadach

Dziś w Tatrach od 0 stopni w Dolinie Kościeliska do -7 stopni Celsjusza na Kasprowym Wierchu. W Zakopanem od -2 do nawet -8 stopni Celsjusza. Przelotne opady śniegu oraz spore zachmurzenie, podobnie jest obecnie w Białce Tatrzańskiej. Pod koniec tygodnia w Tatrach spodziewane jest lekkie ocieplenie do nawet 4 stopni Celsjusza, mogą wystąpić również przelotne opady deszczu. W Tatrach od 30 do 60 cm śniegu.

Miłośników zimy pogoda w Bieszczadach z pewnością nie zawiedzie. Wczoraj termometry pokazały -17 stopni Celsjusza w Ustrzykach Górnych oraz -12 stopni Celsjusza w Cisnej. W Bieszczadach oraz Beskidzie Niskim leży ok. 40 cm naturalnego puchu, choć miejscami pokrywa może sięgać nawet 1,5 metra. Ratownicy GOPR apelują o ostrożność do wszystkich podejmujących górskie eskapady. W okolicach Wetliny przez cały tydzień spodziewane są niewielkie opady śniegu oraz temperatura od -8 do -3 stopni Celsjusza. W poniedziałek synoptycy ostrzegają przed opadami zamarzającego deszczu i gwałtownym spadkiem temperatury.