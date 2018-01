Ksiądz z Elbląga oddał całą tacę na WOŚP. Teraz wyjaśnia, dlaczego tak postąpił

ercu przed chwilą 0

Pamietam początki WOŚP, księża chetnie dawali od siebie i nie było doniesień o tym by czynili jakieś problemy zbierającym, niektórzy stawali obok wolontariuszy i zachęcali do wrzucania. Problem powstał z 10 lat temu za rzadow PiSu. Od tego momentu traciłem nieustannie zaufanie do księży, nie żebym był więrzący i chodził do kościoła. Miałem do nich szacunek jako do osób zaufania publicznego. Nagle pojawia sie ksiądz ktory oddaje CAŁĄ tacę na WOŚP. Nie jestem w szoku, ale jestem zdziwiony, że się odważył, wbrew całej nagonce na Orkiestrę i Owsiaka.