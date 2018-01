Na stawie zarwał się lód, dwóch nastolatków wpadło do wody. Jeden nie odzyskał przytomności

Chłopcy prawdopodobnie wracali ze szkoły do domu. Nie wiadomo dlaczego weszli na lód, być może postanowili skrócić sobie drogę. Po ostatnich mrozach staw był skuty lodem, ale jego warstwa była zbyt cieka by utrzymać nastolatków. Obaj wpadli do wody. Jak podaje RMF FM jednemu udało się wydostać o własnych siłach - wezwał pomoc. Drugiego wyciągnęli strażacy. Nieprzytomnego chłopaka zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W takich warunkach każdy krok może być twoim ostatnim. Nie chodź po kruchym lodzie