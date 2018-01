Wspieraj wspólnie z nami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To już ostatnie godziny zbiórki

W niedzielę odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach kwestowało ponad 120 tys. wolontariuszy. Po północy podano, że udało się zebrać 81 423 542 zł. - To co wydarzyło się wczoraj, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania - powiedział Jerzy Owsiak w trakcie poniedziałkowej konferencji Jerzy Owsiak. - Policja przekazała nam, że był to najbezpieczniejszy finał od lat - dodał.

W tym roku WOŚP po raz kolejny grał dla noworodków. - Za 81 mln zł będziemy mogli kupić sprzęt z najwyższej półki. Już w marcu pierwsze zakupy - zapowiedział Jerzy Owsiak. Wymienił m.in. leżanki dla rodziców, którzy czuwają przy chorych dzieciach, a którzy dzisiaj często muszą spać na karimatach na podłodze. - Chcemy kupić każdemu szpitalowi w Polsce leżanki. Koszt jednej to około 5 tys. zł. Chcemy, by rodzic mógł być jednym z elementów w leczeniu dziecka, co jest niezwykle ważne - wyjaśnił Owsiak. Dodał, że WOŚP jest po konsultacjach ze szpitalami i wie, czego potrzebują. - Kupimy między innymi sprzęt Infant Flow, który wspomaga oddech u noworodków - powiedział.

Gazeta.pl, jak co roku, gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Zbierzmy razem rekordową sumę! Jeszcze przez kilka godzin możecie wspierać WOŚP wspólnie z nami. Kliknijcie w ten link: https://www.siepomaga.pl/gazetapl1