Wolontariusze WOŚP marzli, bo w tym centrum handlowym podobno "szef zakazał". Dyrekcja się tłumaczy

Na terenie galerii kwestowali uczniowie ze szkoły podstawowej w Mnikowie. Chcieli z puszkami wejść do centrum ale na drodze stanęli im ochroniarze. Pozostał im parking. - Dzieciaki kuliły się z zimna i były całe przemarznięte. Gdy spytałam, dlaczego nie wchodzą do środka, odpowiedziały, że ochrona co chwilę ich wyrzuca – mówi jedna z mieszkanek Krakowa, która postanowiła interweniować. Niestety w niedzielę nikt z kierownictwa nie był dostępny.

Sprawą zainteresowała media. Dyrektor centrum handlowego pytany przez krakowską "Gazetę Wyborczą" zapewnia, że nie zakazywał wpuszczania wolontariuszy do środka. - Jest mi bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji, ponieważ od lat współpracujemy z WOŚP i nigdy bym nie odmówił nikomu wstępu z puszką do galerii - mówi Piotr Gajda. W imieniu firmy przeprasza i tłumaczy, że decyzję o niewpuszczeniu wolontariuszy podjęli ochroniarze. - Nie skonsultowali tego nawet ze swoim kierownikiem, a klientów informowali, że ja wydałem takie dyspozycje, co jest nieprawdą - tłumaczy Gajda. Zapowiada, że wobec pracowników firmy ochroniarskiej wyciągnięte zostaną konsekwencje.