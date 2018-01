Kilkanaście stopni na minusie, zamiecie śnieżne. Takie mogą być najbliższe godziny [POGODA]

Pogoda dziś w nocy będzie wyjątkowo mroźna - informuje portal Pogodynka.pl. W nocy w północnych częściach kraju mogą pojawić się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie będzie ok. -9 stopni Celsjusza, w centrum ok. -6, najcieplej na zachodzie - ok. 0 stopni. Najmroźniej na Pogórzu Karpackim, gdzie temperatura może wynieść nawet -14 stopni. Będzie też silnie wiało, w porywach do 65 kilometrów na godzinę, na wybrzeżu i w górach nawet do 90 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza, że w ciągu najbliższych godzin zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia w woj. zachodniopomorskim (w związki z silnym wiatrem, zawiejami, zamieciami śnieżnymi), w woj. lubuskim, dolnośląskim i opolskim (silny wiatr) i woj. małopolskim oraz podkarpackim (silny wiatr i silny mróz).

Pogoda we wtorek

We wtorek na zachodzie kraju może pojawić się śnieg, a także deszcz ze śniegiem. Opady śniegu również wystąpią na południu. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna wynosić będzie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 0 stopni w centrum i 4 stopnie na zachodzie.

Może silnie powiać - wiatr w porywach do 65 kilometrów na godzinę, na wybrzeżu do 85 km/h, a w górach - do 110 km/h.

Możliwie, że synoptycy IMGW opublikują ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (zawieje, zamiecie śnieżne), warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (marznące opady), opolskiego (silny wiatr), a także małopolskiego i podkarpackiego (silny wiatr, marznące opady).