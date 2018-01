Szli na Kasprowy Wierch w jeansach, adidasach i po alkoholu. "Raz się żyje". Mamy relację

lord_of_the_ducks 6 godzin temu Oceniono 10 razy 10

Ale o co chodzi? Przecież ci debile w razie czego zadzwonili by po ratowników i jeszcze pizzę z browaren kazaliby sobie dostarczyć.



Wprowadzić ubezpieczenia na góry. Jak paru Januszy i Grażynek zabuli za akcję ratowniczą to nagle okaże się, że polskie Tatry są tak samo piękne jak po słowackiej stronie bo zabraknie bydła na szlakach.