"Jeden z dziesięciu" zdjęty z TVP2. Ciekawy ruch prezesa Kurskiego

Z tą "Koroną Królów" to jakaś straszliwa wpadka. Reżyserska. I cios w prestiż. Tak TVP, jak i Pana Kurskiego.

Jak taki wytrawny lustrator jak pan Kurski Prezes nie sprawdził, kogo wraże siły podrzuciły mu do reżyserowania "Korony"?

A najwyraźniej podrzuciły, aby ten reżyser sprytnie spartolił serial. I sprytnie spartolił.

To z pewnością podsunięty Panu Kurskiemu - niczego nie świadomemu - agent.

Bo jaką szkołę kończył Pan Reżyser Pacyna Wojciech?

Ano - Uwaga! Uwaga! - kończył Moskiewski Instytut Filmowy.

Znamy te Moskiewskie Instytuty (np. Instytut Służby Zagranicznej; ale Filmowy nie lepszy!!!): to wylęgarnie sprzedawczyków, pepiniery zdrajców, fabryki "śpiochów".

A kiedy to tam studiował Pan Pacyna?

Wcale nie ostatnio. On tam studiował w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

U nas był stan wojenny, internowania, rozbijanie demonstracji ulicznych, Frasyniuk w więzieniu - a Pan Pacyna został wysłany na studiowanie w Moskwie. W tej indoktrynerskiej instytucji.

Czyżby był "resortowym dzieckiem" i dlatego dostąpił zaszczytu delegacji na moskiewską uczelnię?

A czy wrócił jako "uśpiony agent"?

I gdy trzeba było zrobić dywersję w TVP, i gdy trzeba było zepsuć flagową produkcję Pana Kurskiego, to się akurat uaktywnił? Dostał od swego oficera prowadzącego zadanie: - Wy, Pacyna, zgłoście się do reżyserowania, i połóżcie sprawę. Już wy tam umiecie dobrze partolić, więc się przyłóżcie....

W każdym razie Pan Kurski najął go do reżyserowania.

A jak "Korona" jest reżyserowana - sami widzimy. Katastrofa. Brak pomysłu. Żenująca reżyseria. Fatalnie zrobiona obsada (z wyjątkiem pani Łabonarskiej, bo to prawdziwie zawodowa aktorka, choć o dziwnym poglądzie na świat, ale jako aktorka - pełny profesjonalizm;a taki np. pan Wójcik natomiast, imitujący Bogdana Smolenia, to pomyłka obsadowa wołająca o pomstę niebios, jeśli nie o dochodzenie prokuratorskie, dlaczego Pan Pacyna złośliwie obsadził w roli Króla Łokietka kogoś, kto dał parodię polskiego monarchy? itd., itd.).

No wszystko wskazuje na to, że to była dobrze ukartowana, ukryta i sprawna intryga mająca zdyffamować, ośmieszyć i wystawić na razy czołowy serial TVP.

Ale powtarzam: jak Pan Kurski mógł do tego dopuścić, aby wątpliwy człowiek przejął kontrolę nad produkcją? Zabrakło Panu Kurskiemu klasowej czujności? A może nie wiedział, ze Pan Pacyna jest absolwentem moskiewskim?

Jak nie wiedział, to tym gorzej dla niego: omotali go ukryci lewaccy potakiwacze i podrzucili mu agenta na plan.

Prawda: obudzony "śpioch" dobrze był przeszkolony, bo znakomicie wykonał swa robotę i skutecznie ośmieszył całe przedsięwzięcie robiąc wzorową chałturę.

Doprawdy, pytań jest więcej.... Z podrzuceniem Pana Pacyny do "Korony" to ewidentny spisek i matactwo, na które Pan Kurski dał się nabrać. Ponadto: w trzeciej minucie ewidentnie słychać strzały...

Panie Kurski, jak Pan mógł to zrobić Suwerenowi?