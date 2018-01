Biskup Pieronek o uchodźcach: "Trzeba im pomagać nie tylko modlitwą"

polakadam 6 godzin temu Oceniono 25 razy 3

Pis mianował Klempę pełnomocniczką do spraw uchodźców. Pytam się po co? Żeby Klempie zapewnić stołek? Żeby udawać przed światem że Polska angażuje się w sprawy pomocy uchodzcom?

Najpierw ci pisowscy hipokryci powinni przestać podsycać nienawiść i strach przed ludźmi uciekającymi przed wojną. W ich pijarowe działania nikt nie uwierzy.

Jak można rozsiewać nienawiść do uchodźców i jednocześnie ciągle klęczeć w kosciele i pieprzyć slogany o chrześcijaństwie?