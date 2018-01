Pies dotkliwie pogryzł 9-latka w powiecie opoczyńskim. Chłopiec ma poważnie uszkodzoną rękę

Do zdarzenia doszło w sobotę. Chłopiec został zaatakowany i dotkliwie pogryziony przez obcego psa w momencie, gdy bawił się koło domu. Dziecku przyszedł z pomocą jego dziadek. 9-latek został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do łódzkiego szpitala, a następnie do specjalistycznej kliniki transplantologicznej.

Barbara Stępień z Komendy w Opocznie mówi, że udało ustalić właściciela psa, który zaatakował chłopca. Zwierzę 11 stycznia uciekło właścicielom z posesji oddalonej, o około 20 kilometrów. Pies, który aktualną książeczkę szczepień, został zabrany na obserwację weterynaryjną.

Policja apeluje do wszystkich właścicieli psów o zachowanie odpowiednich środków ostrożności.