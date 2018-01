Ktoś powiesił psa w lesie w Małopolsce. "Zwierzę mogło się męczyć nawet 20 minut"

kukunapniu 6 godzin temu Oceniono 12 razy 6

prawo powinno być jak za dawnych lat ... oko za oko ząb za żab, powiesił w lesie

na gałęzi to jak go złapią to tez powiesić w lesie dokładnie na tej samej gałęzi chyba że w pobliżu jest grubsza stosownie do wagi