"Maszyna wciągała mi rękę po kawałku. Miażdżyła i gotowała". Ukrainka o wypadku w Luboniu

Michał Roszczyk 5 godzin temu Oceniono 12 razy 12

" żaden z pracowników nie potrafił szybko zatrzymać magla" - To się wyciąga wtyczkę z kontaktu, wyłącza korki, albo rozwala to, co dostarcza prąd do tej maszyny a nie czeka kilkadziesiąt i patrzy jak kogoś magiel żywcem gotuje. Jakiś absurd.