Mural symbolizował wielokulturowość Białegostoku. Ktoś namazał czarną swastykę na menorze

Obawiam się, że to byli reaktywowani hitlerowcy z ONR, albo hitlerjugend wszechpolskiej. W każdym razie jak się patrzy na ich ulotki, hasła i cały rytuał to prawie 1:1 odtworzone najlepsze czasy hitleryzmu, z tą różnicą, że wzorem ISIS, jak wzorowi bandyci mordy zasłaniają sobie, no niestety, naszą Polską Flagą.



Ci bezczelni reaktywowani hitlerowcy plugawią nasze narodowe barwy nawet ponad 60 po wojnie.



Mógł to być również jakiś reaktywowany hitlerowski aktywista z PiS albo sekty Radia Maryja.