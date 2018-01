Czabański zapowiada koniec abonamentu. Tym razem jednak podaje konkretną datę. Niedługo

puuchatek 10 godzin temu Oceniono 19 razy 15

"…od 2019 roku media publiczne będą prawie na pewno finansowane z budżetu państwa."



CO będzie finansowane? To my mamy w Polsce jakieś media publiczne?…



W Polsce NIGDY nie było mediów publicznych. Po 1989 były to w najlepszym razie media PAŃSTWOWE- a to nie to samo.



Teraz wróciliśmy do sytuacji sprzed 1989 r. - mamy media partyjne.