Krakowska policja poszukuje Piotra Kijanki. Zaginął w sobotę po imprezie urodzinowej żony

33-letni Piotr Kijanka 6 stycznia świętował urodziny żony Agnieszki. Kobieta wróciła wcześniej do domu - musiała wypuścić opiekunkę i zająć się 2-letnim synem Emilem. On został ze znajomymi, przenieśli się do lokalu na Placu Nowym. Około 23:30 wyruszył do domu na Dąbiu, do którego miał około 40 minut piechotą. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały go na ulicy Miodowej.

Zaginiony Piotr Kijanka. Kadr z kamery monitoringu Fot. Małopolska Policja

Piotr Kijanka zaginął w sobotę

W trakcie przyjęcia rozładowała mu się bateria, więc nie mógł skontaktować się z żoną i powiedzieć, że zmierza w stronę domu. Gdy nie wrócił na noc, zaniepokojona żona w niedzielę rano rozpoczęła poszukiwania. Zadzwoniła do dalszej rodziny, przyjaciół, szpitali, izb zatrzymań i wytrzeźwień oraz noclegowni. Gdy to nic nie dało, ruszyła na miasto wraz ze znajomymi. Nie znaleźli żadnego śladu. Gdy minęła doba od zaginięcia, kobieta powiadomiła policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli szereg nagrań z monitoringu, wodny patrol sprawdził brzeg i dno Wisły – podaje krakowska „Gazeta Wyborcza”.

Policja prosi o pomoc

Małopolska policja apeluje o pomoc wszystkich, którzy mają informację o zaginionym. Na Facebooku opublikowali zdjęcie i rysopis Piotra Kijanki.

Rysopis zaginionego:

Wzrost: ok. 170 cm

Waga: ok. 78 kg

Budowa ciała: szczupła

Oczy: ciemne

Włosy: proste, krótkie, brunet

Znaki szczególne: broda, blizna na prawym łokciu

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w: koszulkę koloru różowego, brązowe spodnie, ciemnozieloną kurtkę (długą do pasa), jasnobrązowe buty sportowe marki „Timberland”.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z II Komisariatem Policji w Krakowie:

Tel. 12 61-57-222, 12 61-52-573 lub 997.

Czeka na męża

Para spodziewa się drugiego dziecka. Pani Agnieszka nie traci nadziei. W rozmowie z tvn24.pl powiedziała, że czeka na męża. - W mojej ocenie to jakiś bardzo nieszczęśliwy wypadek. Może ktoś go gdzieś napadł, może ktoś go gdzieś wrzucił albo sam był tak poturbowany, że gdzieś wpadł, do jakieś studzienki, gdziekolwiek. Ja na to liczę, że jest gdzieś jeszcze i że gdzieś ta iskierka życia się tli. Czeka na nas, aż go w końcu znajdziemy - powiedziała.