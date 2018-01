Skazany za gwałt w pociągu nie jest już szefem klubu "Gazety Polskiej". "Zawiesiliśmy działalność"

Jan Bestry w latach 2005-2006 był posłem Samoobrony, następnie po wykluczeniu z szeregów partii był jednym z założycieli klubu parlamentarnego Ruch Ludowo-Narodowy. Gdy stracił mandat posła, zajął się działalnością biznesową. Dwa dni temu portal natemat.pl ujawnił, że został przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” w ukraińskim Złoczowie.

W 1983 roku Bestry został skazany za gwałt, którego dokonał rok wcześniej w wagonie sypialnianym pociągu relacji Szczecin-Poznań, w którym był konduktorem. Jego ofiarą była jedna z pasażerek. Dwa lata później został zwolniony ze szkoły podstawowej, po oskarżeniach, że seksualnie molestował uczniów. Był nauczycielem techniki

"Dokładnie badamy sprawę"

W czwartek nazwisko Bestrego zniknęło ze strony internetowej klubów "GP". Dzień później potwierdzono informacje, że stało się tak po ujawnieniu przez portal natemat.pl informacji o jego przeszłości. O zawieszeniu działalności klubu poinformował portal portal niezalezna.pl. - Dokładnie badamy całą sprawę. Podkreślę jednak, że na kilkanaście lat działania Klubów, takich kontrowersyjnych przypadków mieliśmy zaledwie kilka - mówi portalowi niezalezna.pl Ryszard Kapuściński prezes Klubów „Gazety Polskiej”.

Jak to możliwie, że nikt nie zweryfikował przeszłości byłego posła Samoobrony? Szef klubów tłumaczy, że informacje na temat działaczy są sprawdzane, ale "czasem jednak, choć są to przypadki jednostkowe, otrzymuje nowe informacje o przewodniczącym z lokalnych mediów lub od osób z regionu, w którym Klub ma prowadzić działalność" . - Weryfikujemy takie informacje dokładnie i jeśli jest wśród nich coś niepokojącego, Klub jest zawieszany, a my czekamy na wybór nowego przewodniczącego. Jeśli chodzi o Jana Bestrego, to nic podejrzanego się wcześniej nie pojawiało, a gdy tylko otrzymaliśmy informacje, o których pisze m.in. portal natemat.pl, Klub został formalnie zawieszony - tłumaczy Kapuściński.