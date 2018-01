Para z Rudy Śląskiej leżała na klatce schodowej, a obok nich niemowlę. Rodzice byli naćpani

Powiadomienie o płaczącym dziecku na klatce schodowej policja z Rudy Śląskiej otrzymała we wtorek po godz. 17. W zgłoszeniu była mowa o niemowlęciu i rodzicach którzy prawdopodobnie są pod wpływem narkotyków.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze rzeczywiście znaleźli młode małżeństwo, w wieku 26 i 19 lat. Para leżała na klatce schodowej i nie można było nawiązać z nimi kontaktu - relacjonuje policja. Obok siedziała inna kobieta, która zaopiekowała się dzieckiem.

9-miesięczne niemowlę trafiło na pogotowie opiekuńcze, zaś rodzice zostali zatrzymani. Pobrano ich krew do badań toksykologicznych. Wyniki mają być podstawą do postawienia im zarzutów. O losie dziecka zdecyduje sąd. Do tego czasu będzie ono przebywać w placówce opiekuńczej.