Pogoda dopisze w ferie? "Dzieci będą mogły liczyć nawet na kilka centymetrów śniegu"

Pogoda w ostatnich dniach sprawia, że wiele osób zatęskniło za prawdziwą zimą. Co przyniosą nam ferie? Sprawdźmy.

Pogoda na weekend

W sobotę na południu i zachodzie oraz lokalnie na wschodzie kraju wystąpią niewielkie opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od około -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 0 stopni na południowym zachodzie oraz na wybrzeżu.

W niedzielę pojawi się trochę więcej słońca niż w sobotę. Na ten dzień nie są prognozowane opady. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Podobna pogoda będzie w poniedziałek.

Pogoda w pierwszy tydzień ferii

Od poniedziałku ferie zimowe rozpoczynają uczniowie z województwa mazowieckiego,

dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Ferie zimowe 2018 - terminy dla szkół z całej Polski >>>

Jak przewidują meteorolodzy TVN Meteo, w poniedziałek w Warszawie temperatura w ciągu dni będzie oscylować wokół -2 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie stopniowo wzrastać aż do piątku, kiedy to może dobić do 4 stopni. W piątek 19 stycznia ma być pierwsza szansa na śnieg w te ferie. Nie ma co jednak nastawiać się na zjeżdżanie na sankach oraz lepienie bałwana, ponieważ biały puch bardzo szybko stopnieje. Do końca pierwszego tygodnia ferii pogoda będzie pochmurno i maksymalnie 3 stopnie Celsjusza.

- Dzieci rozpoczynające ferie w województwach zachodnich będą mogły liczyć nawet na kilka centymetrów śniegu - mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Dolnośląskie, opolskie i zachodniopomorskie - te województwa będą mogły liczyć na śnieg.

Choć we wtorek wystąpią opady śniegu, na zachodzie kraju maksymalna temperatura będzie dodatnia, wzrośnie do plus trzech stopni Celsjusza. W weekend cieplej będzie też właśnie w zachodniej Polsce, chłodniej na północnym-wschodzie i wschodzie kraju.

Pogoda na ferie w górach

W pierwszym tygodniu ferii w 2018 roku w Zakopanem temperatura będzie wahać się od -4 do 2 stopni Celsjusza. Spodziewane są opady śniegu.

Niezłe warunki czekają w Karkonoszach.

W Szklarskiej Porębie temperatura wyniesie od -5 do -2 stopni i przez cały pierwszy tydzień ferii ma padać śnieg.

W Szczyrku również spadnie biały puch, choć termometry wskażą od 0 do 3 stopni Celsjusza, więc nie utrzyma się długo.

Podobna pogoda będzie w poniedziałek.