Pościg i strzały na ulicach Rybnika. Kierowca passata potrącił policjanta

Do zdarzenia doszło po godzinie 16 na ulicy Szczerbickiej w Rybniku. - Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg i użyli broni służbowej - powiedziała Dziennikowi Zachodniemu st. sierż. Anna Karkoszka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Trwają poszukiwania kierowcy.