Razem z Macierewiczem zwolniono rzeczniczkę MON. Wcześniej błyskawicznie awansowała

tilow3 7 godzin temu Oceniono 38 razy 30

Jak słucham pisowców "bo za PO było podobnie" - to nie chce mi się wierzyć, że można tak ulegać propagandzie. Jest tak, że to co się dzieje ma skutki nieodwracalne i na bardzo długie lata zatruje życie Polaków. Ta pani nie dostała awansu za osiągnięcia. To awans w zamian za dozgonne oddanie i psucie wszystkiego co obce słusznej sprawie, czyli budowaniu IV RP.