Przez tych posłów opozycji przepadł projekt "Ratujmy kobiety". Byli obecni, a nie głosowali

Projekt liberalizujący przepisy dotyczące aborcji przepadł, a zaostrzający - trafił do dalszych prac. Zabrakło zaledwie dziewięciu głosów, by komisja zajęła się też tym pierwszym projektem. Wystarczyłoby, żeby w głosowaniu wzięło udział kilku posłów opozycji więcej. Niestety duża grupa wyjęła z maszynek karty do głosowania. Jednocześnie 58 posłów PiS, w tym Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz czy Krystyna Pawłowicz, było za dalszymi pracami w komisji.

O godzinie 22:24, w głosowaniu nad projektem skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych, wzięło udział 125 posłów PO i 25 posłów Nowoczesnej. Nie głosowało kolejno 11 parlamentarzystów Platformy i jeden Nowoczesnej.

A dokładnie 18 minut później, gdy głosowano nad projektem "Ratujmy kobiety", niegłosujących było już znacznie więcej - 29 posłów PO i 10 Nowoczesnej.

Oto dokładna lista wszystkich posłów, z podziałem na tych, którzy oddawali głosy jeszcze kilkanaście minut wcześniej i tych, których mogło w Sejmie nie być przez cały dzień:

Platforma Obywatelska

Za odrzuceniem:

Biernacki Marek

Fabisiak Joanna

Tomczak Jacek

Nie głosowali:

Arndt Piotr (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Augustynowska Joanna

Bańkowski Paweł (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Chybicka Alicja (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Gadowski Krzysztof (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Gajewska Kinga

Gelert Elżbieta (była na poprzednim głosowaniu)

(była na poprzednim głosowaniu) Głogowski Tomasz (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Karpiński Włodzimierz

Korzeniowski Leszek

Kosecki Roman (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Król Wojciech (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Lamczyk Stanisław (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Mężydło Antoni (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Mroczek Czesław (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Myrcha Arkadiusz

Nykiel Włodzimierz (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Piechota Stanisław (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Piotrowska Teresa

Plocke Kazimierz (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Raniewicz Grzegorz (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Raś Ireneusz (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Rozpondek Halina (była na poprzednim głosowaniu)

(była na poprzednim głosowaniu) Rutkowska Dorota

Sonik Bogusław (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Szydłowska Bożena

Wilk Wojciech

Zembala Marian

Ziemniak Wojciech (był na poprzednim głosowaniu)

Nowoczesna

Wstrzymał się:

Pudłowski Paweł

Nie głosowali:

Cyrański Adam (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Dolniak Barbara

Kobyliński Paweł (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Meysztowicz Jerzy (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Pampuch Mirosław (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Ruciński Marek (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Sowa Marek (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Stępień Elżbieta (była na poprzednim głosowaniu)

(była na poprzednim głosowaniu) Truskolaski Krzysztof (był na poprzednim głosowaniu)

(był na poprzednim głosowaniu) Wróblewska Kornelia (była na poprzednim głosowaniu)

Nie głosowała, ale komentowała na Facebooku

Wyjątkowo wykazała się posłanka Kornelia Wróblewska, która o 22:58, 16 minut po głosowaniu, w którym nie wzięła udziału, umieściła na Facebooku cytat z Tadeusza Boya-Żeleńskiego na temat praw kobiet. "Głosić wzniosłe teorię o "prawie płodu do życia", znów grozić matce więzieniem w imię praw tego płodu, ale równocześnie nie troszczyć się o to, aby nosicielka tego płodu miała co do ust włożyć" - pisał w 1929 roku Boy-Żeleński w nadal aktualnym zbiorze felietonów pt. "Piekło kobiet".

"Na demonstracjach nie macie czego szukać"

"I wyobraźcie sobie, że wiele z tych niegłosujących za "Ratujmy Kobiety" z Nowoczesnej i PO siedziało na sali. Tylko w tym głosowaniu nie wzięli udziału. Na demonstracjach prodemokratycznych, sorry, nie macie czego szukać" - podsumowała Barbara Nowacka, która reprezentowała komitet.

Zakaz aborcji do dalszych prac

Projekt "Ratujmy kobiety 2017" zakłada liberalizację przepisów aborcyjnych, ale także dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, łatwego i darmowego dostępu do antykoncepcji, przywrócenie antykoncepcji awaryjnej bez recepty oraz regulacji stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy. Komitet reprezentowała Barbara Nowacka.

Do dalszych prac przeszedł projekt "Zatrzymaj aborcję", który składa się z jednego zapisu - zakazu tzw. aborcji eugenicznej, czyli przerywania ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Inicjatywę reprezentowała Kaja Godek. Projekt trafił do komisji polityki społecznej i rodziny. CZYTAJ WIĘCEJ >>>