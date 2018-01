Jeden z najbogatszych Polaków na pokładzie samolotu, który awaryjnie lądował na Okęciu? Wrzucił zdjęcie. "Koszmar!!!"

Brzoska wrzucił także zdjęcie leżącego na pasie startowym samolotu, co może sugerować, że znajdował się na pokładzie maszyny.

Serwis Money.pl dowiedział się u rzecznika InPostu, że prezes miał być na pokładzie tego samolotu. Autor tekstu zaznaczył jednak, że nie udało się tego potwierdzić na 100 procent. "Brzoska nie odbiera telefonu, nie odpowiedział też na sms. LOT natomiast nie udziela tego typu informacji" - czytamy na stronie.

Rzecznik LOT: Lądowanie zostało wykonane perfekcyjnie

Bombardier Q-400 Polskich Linii Lotniczych lądował awaryjnie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przednie podwozie samolotu schowało się po dotknięciu pasa, a dziob samolotu uderzył w podłoże. Pasażerowie zostali ewakuowani wylądowaniu, nic im się nie stało.

Oświadczenie po zdarzeniu wydał LOT, do którego należy maszyna. Przewoźnik poinformował, że to Bombardier Dash Q400. - Po lądowaniu nie zablokowała się przednia część podwozia, w efekcie ono się złożyło, a samolot uderzył kadłubem o pas startowy - mówi w rozmowie z metrowarszawa.pl rzecznik przewoźnika Adrian Kubicki.

Jak dodaje, doszło do usterki technicznej. - Podwozie, które się wysunęło, nie zasygnalizowało poprawnego zablokowania. Piloci wiedzieli, że podczas lądowania może dojść do złożenia się przedniej goleni, czego skutkiem mogło być to, do czego właśnie doszło - wyjaśnia.

Jak dodaje, w związku z tym, że samolot zasygnalizował tę usterkę, załoga mogła przygotować się do lądowania. - Lądowanie zostało wykonane perfekcyjnie. Dzięki czemu możemy mówić o tym, że nikomu nic się nie stało. Jedyny techniczny problem, który pozostał, to udrożnienie lotniska, żeby przywrócić mu standardowe funkcjonowanie lotniska, na pewno potrwa to do 23:30, ale może i dłużej, czas nie jest najlepszym doradcą, na bieżąco będziemy informować o ewentualnych zmianach - mówi rzecznik.

AKTUALIZACJA: Przed północą lotnisko zostało ponownie otwarte.

Na lotnisku był nasz reporter, Tomasz Golonko.