Podkomisja smoleńska znów ogłasza wybuch na pokładzie. Ostatnia akcja Macierewicza w MON?

Lewe skrzydło samolotu TU 154 M zostało zniszczone w wyniku eksplozji wewnętrznej - poinformowała Podkomisji do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej w komunikacie. Frank Taylor, który został opisany jako międzynarodowy ekspert z dziedziny badania wypadków lotniczych, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym podkomisji miał stwierdzić, że istniało kilka źródeł eksplozji - w skrzydle, slocie, a także w centropłacie.

Wybuchy miały zostać potwierdzone przez analizę mechanizmu uderzenia drzwi w ziemię. Stwierdzono również, że brzoza nie miała wpływu na pierwotne zniszczenie skrzydła. "Wnioski te zostały przyjęte przez członków Podkomisji i stanowią jedną z kluczowych konkluzji raportu technicznego" - czytamy.

Dziwna współpraca Taylora z podkomisją

Frank Taylor, brytyjski badacz katastrof lotniczych, miał być jednym z głównych ekspertów podkomisji smoleńskiej powołanej przez MON. We wrześniu ubiegłego roku Taylor poinformował reportera TVN24, że nie zaczął dotąd współpracy z podkomisją. Jak mówił, "nie będzie dalej komentował sprawy wypadku w Smoleńsku". Na pytanie o zakończenie współpracy z podkomisją odpowiedział: "mam nadzieję, że jej nie skończyłem, ale tak naprawdę jej nie zacząłem".

Ostatnia akcja Macierewicza?

Dzień przed publikacją raportu miała miejsce rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. W jej wyniku stanowisko stracił Antoni Macierewicz, który był pomysłodawcą powołania osobnej podkomisji i największym zwolennikiem teorii o zamachu. Nowym ministrem obrony narodowej został Mariusz Błaszczak. Wcześniej był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Wśród części prawicowych mediów odwołanie Antoniego Macierewicza wywołało spore oburzenie. "Duda stanął 'tam, gdzie stało ZOMO'', "Na Dudę już nie zagłosuję" - ogłaszali publicyści związani z "Gazetą Polską". Pojawiły się też deklaracje zwrotu odznaczeń przyznanych przez prezydenta. Za dymisję obwiniono Dudę, który od dłuższego czasu pozostawał w konflikcie z szefem MON, krytykował go i mówił m.in. o "ubeckich metodach", które miał stosować Macierewicz.

Co ustaliła Komisja Jerzego Millera, która jako pierwsza badała katastrofę?

Komisja pod przewodnictwem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera ustaliła, że przyczyną katastrofy smoleńskiej było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg". Komisja nie znalazła dowodów na to, by na pokładzie Tu-154M doszło do wybuchu, wbrew tezie, którą forsował ówczesny poseł PiS Antoni Macierewicz i zespół parlamentarny pod jego przewodnictwem.

Kto zajmował się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej?

Przyczyny katastrofy od kwietnia 2010 r. do lipca 2011 r. badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod kierownictwem Jerzego Millera. Lotem do Smoleńska zajmował się również zespół parlamentarny, którego przewodniczącym był poseł PiS Antoni Macierewicz. Śledztwo prowadziła także Naczelna Prokuratura Wojskowa, a po jej likwidacji w 2016 r. przejęła je Prokuratura Krajowa.

W lutym 2016 r. z inicjatywy ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza została powołana podkomisja MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego. Jej działalność wzbudzała od początku kontrowersje ze względu na brak doświadczenia wielu członków w kwestii badania katastrof lotniczych.