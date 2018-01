Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Auto nauki jazdy wpadło pod tira. Nie żyją dwaj kursanci

uthark godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Nie jest problemem to, że kursanci od razu wyjeżdżają na ulice. Problemem jest to, że instruktor często nie ma kwalifikacji do uczenia i zajmuje się czymś innym niż nauką jazdy. W Irlandii czy USA możesz prowadzić zwykły samochód w towarzystwie osoby, która ma ileś lat prawo jazdy i ta osoba nie ma swoich pedałów sprzęgła i hamulca. Proszę zobaczyć, ile osób ginie na 1000 mieszkańców w Irlandii, a ile w Polsce.



Nie tak dawno zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych i ominęła mnie "elka". Co robił instruktor? Uczył zabijania pieszych? Jak ja byłem na kursie (rok 1983), to instruktor przez cały czas uważał, co robię, przez cały czas dawał rady.