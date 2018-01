Normy smogu przekroczone w wielu miastach. Szkodliwy pył wisi nie tylko w Warszawie

mcphisto13 7 godzin temu Oceniono 3 razy 1

Nie chodzi o licytowanie się oczywiście, ważne żeby władza się tym wreszcie porządnie zajęła, ale do tej pory na południu Polski wiało marnie, podczas gdy Polsce centralnej mocniej, efektem czego do niedawna smog w Warszawie był mniejszym niż zwykle problemem. Jednak z mojej perspektywy, mieszkanca wojewodztwa slaskiego, te 3, 4, 5cio krotne przekroczenia nromy, to relatywnie niedużo majac na uwadze co dzieje sie na slasku przy bezwietrznej pogodzie... W listopadzie - grudniu normy w Bielsku Białej były regualrnie przekraczane 13, 14 sto krotnie niestety....