Absurdalny atak "Gazety Polskiej" na WOŚP. Nigdy nie zgadniecie, do czego postanowili się przyczepić

edek40 8 godzin temu Oceniono 73 razy 65

Sam nie wiem co mnie bardziej poraża. Czy to, że są ludzie, którzy tak bardzo pominęli najnowszą historię Polski z najczarniejszymi czasami Stalinizmu i Gomułki, że nie zauważają, że PiS garściami czerpie z "doświadczeń" propagandowych tamtych czasów. Czy to, że są tacy, którzy pamiętają, a mimo to popierają działania tej bandy.