Mroźna noc, rano zamarznięte szyby w samochodzie. Za skrobanie można dostać spory mandat

Poniedziałek wielu kierowców musiało rozpocząć od skrobania szyb. W nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju temperatury znów spadną poniżej zera. Według IMGW najzimniej będzie w woj. podlaskim -7 stopni Celsjusza. W centrum -5, na południu i na zachodzie -4, a na północy -3 stopnie Celsjusza.

Skrobiesz szyby? Możesz dostać mandat

Wszystko wskazuje na to, że we wtorek rano kierowców, którzy nie garażują samochodów, znów czeka skrobanie szyb. Wielu właścicieli aut ułatwia sobie sprawę i odpala silnik, by nagrzać wnętrze samochodu. To błąd, który może słono kosztować.

W takim przypadku kierowcy łamią dwa przepisy. Pierwszy to zakaz pozostawiania samochodu z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym - w tym przypadku mandat to 100 zł. Drugi przepis mówi o zakazie używania samochodu, gdy praca silnika wiąże się z nadmierną emisją spalin i hałasu. Za to grozi kara 300 zł.

Obfite opady śniegu na razie nam nie grożą. W takiej sytuacji mandaty mogą być jeszcze wyższe. Jazda nieodśnieżonym samochodem może kosztować nawet 500 zł.



ZOBACZ TEŻ: