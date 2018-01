Kradzieże na wrocławskim osiedlu niepokoją mieszkańców. W jedną noc bez kół zostało 8 aut

Sprawę nagłośnili na Facebooku mieszkańcy osiedla. Bez kół we Wrocławiu pozostawiono aż 8 aut. Okradzione samochody zostały sprytnie oparte na cegłach.

Jak wynika ze zdjęcia, do przestępstwa doszło na jednym z podziemnych parkingów, które wydawały się być bardziej bezpieczne. Mieszkańcy apelują o ostrożność i pomoc w dyskretnym szukaniu sprawców. Proszą o grzeczne pytanie podejrzanych, obcych osób o to, kogo szukają, co robią na parkingu lub zaczepianie ich zwykłą, luźną rozmową.

Pod postem pojawiły się liczne głosy, że to nie pierwsze tego typu zdarzenie we Wrocławiu. Spokojne osiedle już wcześniej nawiedzali złodzieje kół oraz lusterek samochodowych.

Komentujący wpis nie ukrywają oburzenia. Obwiniają za sytuację wrocławską policję, która zbyt szybko umarza śledztwa w podobnych sprawach, co zachęca bezkarnych złodziei do kolejnych kradzieży.