Zgłaszali kolizje, których nie było. Mieli idealny system, ale policjanci znaleźli lukę

kocham.absurdy 11 godzin temu Oceniono 11 razy 11

No to oficjalnie informuję CBŚP że sposób na okradanie firm ubezpieczeniowych polega na tym że kolesie z policji z ustawionym innym kolesiem który ma zdezelowanego grata ustawiają fikcyjną kolizję. Sprawa oczywiście idzie do Sądu. Sąd jakże by inaczej przyklepuje sprawę no bo jakże miałby zrobić inaczej przecież policjant to osoba zaufania publicznego i kłamać nie może.

Do kompletu dochodzi tzw biegły sądowy który udowadnia przed Sądem że pancerny fiat Uno uderza w Opla Astrę sam doznaje potłuczenia klosza kierunkowskazu, natomiast Astra wymaga wymiany blach, felgi i innych bliżej już nieokreślonych części gdyż te nie były opisywane ani w Sądzie ani opinii biegłego.

Ale niczemu się nie dziwcie przecież kolesie z Policji i Strazy Gminnej to też ludzie i muszą z czegoś żyć