Dwa zgłoszenia o włamaniach w Karczmiskach. Policjanci nabrali podejrzeń. I mieli rację

dziadekjam wczoraj Oceniono 11 razy 3

""Mężczyzna w rozmowie z policjantami przyznał, że włamał się do sąsiedniej posesji. Okazało się również, że 33-latek upozorował włamanie do swojego garażu, aby śledczy nie brali go pod uwagę przy typowaniu sprawcy kradzieży u sąsiada" - czytamy w policyjnym komunikacie."

Pewnie ten "Arsen Lupin" użył do obu włamań tego samego łomu i pozostawił masę odcisków palców oraz ślady gumofilców na trasie do obiektów włamań. Wartość łupów też imponująca...