Zapowiada się mroźny początek tygodnia. Wszystko przez arktyczne powietrze [POGODA]

Pogoda w nocy z niedzieli i poniedziałek to przede wszystkim zachmurzenie, a na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem - podaje portal Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pogodynka.pl. Na Mazowszu, Podlasiu i Polesiu dodatkowo mogą wystąpić intensywne mgły. Temperatura spadnie poniżej zera - wyniesie od -8 stopni Celsjusza do -3 stopni. Na południu i wybrzeżu powinno być cieplej. Słupki rtęci wskażą w tych regionach -2 do 2 stopni Celsjusza.

W poniedziałek w ciągu dnia również pochmurno, deszcz i deszcz ze śniegiem na południu. Słupki rtęci będą wskazywać przeważnie od -1 do 1 stopnia Celsjusza. W Warszawie jednak będzie to np. w ciągu dnia ok. -4 stopni, w Gdańsku 2 stopnie, w Łodzi 0 stopni, a w Lublinie -1.

Jak podaje portal TVN Meteo, przyczyną ochłodzenia będzie arktyczne powietrze, płynące ze Skandynawii.

Pogoda we wtorek

W nocy z poniedziałku na wtorek ponowne spadki temperatur, śnieg i deszcz ze śniegiem w Karpatach, a także silne mgły na północnym wschodzie i w centrum. Temperatura wyniesie od -10, -7 stopni Celsjusza w rejonie północnego wschodu, ok. -6, -4 w centralnej Polsce i -3, 0 na południu i wybrzeżu.

We wtorek w ciągu dnia będzie już nieco cieplej. Na północnym wschodzie ok. -1, 1 stopnia Celsjusza, na południu i w zachodniej część ok. 7 stopni, a na pozostałym obszarze 2,3 stopnie. Może silnie wiać na Pomorzu, Przedgórzu Sudeckim i w Karkonoszach.