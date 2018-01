Kibol z Krakowa straszył na Facebooku. Aresztowany za nawoływanie do zbrodni

jxl82 wczoraj Oceniono 11 razy 11

Co na to Abp Marek Jędraszewski ? Wczoraj wygłosił takie płomienne kazanie- "Jedna dziesiątka różańca dziennie wystarczy, by wejść na nowo do źródła wiary". "Pan kibic" będzie miał wiele czasu teraz żeby porozmawiać z metropolitom. Może odnajdą wiarę w sobie?