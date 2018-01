Zasłużona profesor nie przyjęła złotego medalu od Andrzeja Dudy. W milczeniu odsyła odznaczenie

Prof. Ludmiła Żylińska pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Została odznaczona złotym medalem za "wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa". Wyróżnienie, które powinno być dumą naukowca, Żylińska zdecydowała się jednak oddać - dowiedziała się lokalna "Gazeta Wyborcza". Powód? Ceniona naukowczyni milczy. Nie chce komentować tej sprawy - dowiedzieli się dziennikarze.

Odznaczeń zwróconych Andrzejowi Dudzie jest więcej. Przykłady?

Zasłużeni oddają odznaczenia

Dopiero co - w grudniu 2017 r. - ze swojego medalu zrezygnował profesor Wojciech Bielecki, także z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak tłumaczył swoją decyzję? "Niestety, wobec zjawisk i procesów zachodzących w mojej Ojczyźnie, w których ku rozczarowaniu wielu milionów Polaków bierze Pan aż nadto znaczący udział, nie mogę tego medalu przyjąć. Nie mogę przyjąć czegoś, co pochodzi z nadania człowieka, który jest z wykształcenia prawnikiem z cenzusem uniwersyteckim, a który w sposób świadomy łamie Konstytucję RP. Konstytucję, na którą przecież Pan przysięgał - i to deklarując publicznie poszukiwanie pomocy Boga dla jej przestrzegania!" - napisał profesor Bielecki. Więcej na ten temat >>>

Stanisław Dembowski, dziś emeryt, a wcześniej inżynier budownictwa nie przyjął medalu od prezydenta.

Francuzka Annette Laborey odmówiła przyjęcia od Andrzeja Dudy tytułu Kawalera Orderu Zasługi RP. Powody, dla których to robi, przedstawiła w bardzo mocnym liście. "Nadane tymi rękami to zniewaga" - napisała między innymi >>>

Konsul honorowy w Meksyku odmówił przyjęcia odznaczenia z rąk prezydenta Dudy. Decyzją szefa MSZ został odwołany ze stanowiska.

