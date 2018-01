Muzycy Decapitated wrócą do Polski? Media w USA: prokurator oddalił zarzuty gwałtu

Członkowie death metalowej grupy Decapitated mieli 16 stycznia stanąć przed sądem. Wszystko wskazuje jednak na to, że 35-letni Wacław, 31-letni Rafal, 27-letni Michał i 30-letni Hubert wrócą do Polski. Lokalna gazeta "The Spokesman-Review" poinformowała, że prokuratorzy właśnie oddalili zarzuty gwałtu i porwania wobec całej czwórki.

Cytowana przez dziennikarzy prokurator Kelly Fitzgerald we wniosku napisała o działaniu "w imię sprawiedliwości" i powołała się na "dobro ofiary". Do tej sprawy sąd będzie mógł jednak w przyszłości wrócić.

Zespół poinformował o publikacji na swojej stronie na Facebooku:

Zatrzymanie Decapitated

Czterej muzycy metalowej grupy Decapitated zostali zatrzymani w Stanach Zjednoczonych na początku września. Jednak z fanek oskarżyła ich wówczas o zbiorowe zgwałcenie po koncercie.

Mężczyźni oczekiwali w areszcie na początek procesu. W grudniu zostali z niego zwolnieni, ale nie mogli opuścić USA. Musieli oddać paszporty. Członkowie Decapitated od początku nie przyznawali się do winy. "Nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, ale nie jesteśmy porywaczami, gwałcicielami i przestępcami" - napisali w oświadczeniu.

Według informacji dziennikarzy z "The Spokesman-Review" do zwolnienia muzyków z aresztu mogło się przyczynić wstawiennictwo posła PiS.

W sprawie zeznawał też muzyk innej grupy Thy Art Is Murder, Andy Marsh. Stwierdził, że widział kobietę, która oskarżyła Decapitated o gwałt, jak podczas koncertu obijała się o metalowe bariery oraz innych ludzi. Kobieta mówiła, że obrażenia na jej ciele powstały w czasie gwałtu.