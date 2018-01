Brak porozumienia ministra zdrowia z rezydentami. "Ministrowie przyszli nieprzygotowani"

tilow3 wczoraj Oceniono 29 razy 23

Kasa na pisowskie wydatki jest. Misiewicz szaleje, rodziny pisowskich notabli opływają w luksusach, Rydzyk kąpię się w strugach pieniędzy.... Instytucje słuszne pisowskiej propagandzie otrzymują premie o których obywatele mogą tylko pomarzyć.... Co słyszał suweren wcześniej? "wystarczy nie kraść i pieniądze się znajdą" co słyszy teraz? "nie podoba się? to wyjedźcie!". Lekarzu! uważaj, bo pisowiec to kłamca, obieca co chcesz, tylko co potem?